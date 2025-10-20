Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.4%  SPI 17’317 -0.3%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’120 1.2%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 5’650 0.8%  Gold 4’294 1.0%  Bitcoin 87’996 2.1%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Suche...

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

MTU Aero Engines-Analyse im Blick 20.10.2025 14:19:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter das MTU Aero Engines-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

MTU Aero Engines
338.46 CHF -5.59%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken liessen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.6 Prozent auf 366.20 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30’430 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 14.5 Prozent nach oben. Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten