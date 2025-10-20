Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme mit den GTF-Triebwerken liessen bis 2027 nach, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem dürfte die Flotte mit MTU-Triebwerken wachsen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.6 Prozent auf 366.20 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22.88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30’430 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 14.5 Prozent nach oben. Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

