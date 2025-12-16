Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.12.2025 07:01:06

Ausblick: Herman Miller präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Herman Miller
13.19 CHF -0.92%
Herman Miller äussert sich am 17.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 970,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 943,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber -0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,79 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

