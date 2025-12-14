Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’868 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Zwei unterschiedliche Starinvestoren mit gleichem Vorbild: Das verbindet Warren Buffett und Michael Burry
Suche...
eToro entdecken

Enwave CorporationShs Aktie 861924 / CA29410K1084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.12.2025 07:01:06

Ausblick: Enwave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Enwave CorporationShs
0.25 EUR 12.61%
Kaufen Verkaufen

Enwave lädt am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal soll Enwave mit einem Umsatz von insgesamt 4,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,23 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,020 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,4 Millionen CAD, gegenüber 8,2 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch