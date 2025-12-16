Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Enerpac Tool Group a Aktie 52073494 / US2927651040

16.12.2025 07:01:06

Ausblick: Enerpac Tool Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Enerpac Tool Group a
34.20 EUR -1.72%
Enerpac Tool Group A präsentiert am 17.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,370 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enerpac Tool Group A noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 145,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,92 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 641,9 Millionen USD, gegenüber 616,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch