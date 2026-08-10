Ausblick: Codexis legt Quartalsergebnis vor

Codexis wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,142 USD. Dies würde einen Gewinn von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Codexis -0,160 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,8 Millionen USD – ein Minus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Codexis 15,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,387 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 74,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 70,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch