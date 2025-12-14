Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Champions Oncology Aktie

14.12.2025 07:01:06

Ausblick: Champions Oncology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Champions Oncology
5.70 EUR 6.54%
Champions Oncology lädt am 15.12.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Champions Oncology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 59,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 56,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch