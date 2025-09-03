Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Broadcom Aktie

Zahlen voraus 03.09.2025 16:42:00

Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Broadcom präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Broadcom
244.01 CHF 3.39%
Broadcom wird am 04.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 32 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,400 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 32 Analysten von einem Zuwachs von 21,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,83 Milliarden USD gegenüber 13,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 39 Analysten von durchschnittlich 62,88 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 51,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

Analysen zu Broadcom

06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
