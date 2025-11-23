Ausblick: Bioline RX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bioline RX wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,670 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bioline RX noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Bioline RX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 79,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,960 USD je Aktie, gegenüber -6,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 28,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch