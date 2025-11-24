Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz ante portas
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alibaba präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mit Spannung warten die Anleger auf die Alibaba-Bilanz.
Alibaba wird am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 28 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 243,75 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 33,00 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 47 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,95 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 7,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 51 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.039,80 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 138,03 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerMärkte in Fernost am Montag fester -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen..