24.11.2025 07:01:06

Ausblick: Alibaba Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alibaba Group
16.64 EUR 0.35%
Alibaba Group veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alibaba Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,843 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,55 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,48 Prozent auf 266,31 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba Group noch 257,35 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,70 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,44 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 50 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.136,05 Milliarden HKD, gegenüber 1.075,69 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch