|
16.12.2025 13:16:00
u-blox-Aktie verschwindet: u-blox beantragt Dekotierung von der SIX
u-blox hat die Dekotierung von der SIX beantragt. Die Regulierungsstelle der SIX entsprach dem Antrag.
Im Schweizer Handel geht es für die Aktie von u-blox zeitweise 0,44 Prozent auf 135 CHF abwärts.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Analysen zu u-blox AG
