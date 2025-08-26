Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’378 0.3%  Bitcoin 88’699 -0.2%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 68.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie: Roche legt Grundstein für neue Produktionsstätte in North Carolina
Hamburger Windparkbetreiber storniert Ming-Yang-Auftrag nach sicherheitspolitischen Bedenken
QR-Code-Scanner-Apps oft unseriös: Keine extra App notwendig
Geheimnis enthüllt: Elon Musk erläutert die Hintergründe des Tesla-Logos
HSBC-Aktie: HSBC Private Bank Suisse trennt sich wohl von reichen Kunden im Nahen Osten
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 07:01:06

Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Agfa-Gevaert
1.14 EUR 1.25%
Kaufen Verkaufen

Agfa-Gevaert präsentiert in der am 27.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,040 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Agfa-Gevaert einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 2,10 Prozent auf 280,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 286,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,007 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,590 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,14 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch