Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Agfa-Gevaert präsentiert in der am 27.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,040 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Agfa-Gevaert einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 2,10 Prozent auf 280,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 286,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,007 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,590 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,14 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch