12.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Agfa-Gevaert lädt voraussichtlich am 27.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Agfa-Gevaert im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 EUR je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 280,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,002 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,16 Milliarden EUR, gegenüber 1,14 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
