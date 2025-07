Figma-Aktie strebt nach geplatzter Adobe-Übernahme offenbar an die Börse

• Figma mit Umsatz- und Gewinnplus• Vor eineinhalb Jahren wurde Milliarden-Verkauf an Adobe abgeblasen• Nun strebt Figma wohl an die NYSE

Die Software von Figma ist bei Designern sehr beliebt. Die Designplattform des Unternehmens mit kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten, wird zum Erstellen, Teilen und Testen von Designs für Websites, mobile Apps und andere digitale Produkte genutzt.

Im Jahr 2023 geriet Figma auch in den Fokus von Aktienanlegern, als der US-Softwareriese Adobe die Cloud-basierte Designer-Plattform in einem spektakulären 20-Milliarden-Dollar-Deal übernehmen wollte. Doch die Kartellbehörden in Europa und im Vereinigten Königreich äusserten Wettbewerbsbedenken, weshalb die Akquisition letztlich im Dezember 2023 abgeblasen wurden.

Figma wurde seither als wahrscheinlicher Kandidat für einen Börsengang gehandelt und bemühte sich, seine finanzielle Basis zu stärken. So meldete das 2012 gegründete Software-Startup für die ersten drei Monate 2025 einen Umsatzsprung um 46 Prozent auf 228,2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal, sowie eine Verdreifachung des Nettogewinns auf 44,9 Millionen US-Dollar. Nach diesem Erfolg nimmt Figma nun anscheinend auch den langerwarteten Börsengang ins Visier.

Figma beantragt IPO

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, bereite sich Figma nun darauf vor, an der NYSE notiert zu werden. Voraussichtlich werde das Unternehmen unter dem Symbol "FIG" gehandelt, hiess es.

Letztes Jahr sei das Unternehmen im Rahmen eines Übernahmeangebots, das es den Mitarbeitern und frühen Investoren ermöglichte, ihre Anteile an neue und bestehende Investoren zu verkaufen, mit 12,5 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Die Bewertung ist damit im Vergleich zum geplatzten Adobe-Deal deutlich geschrumpft. Daher wird es nun spannend zu sehen, welche Bewertung Figma beim IPO erreichen wird.

Das Marktumfeld scheint aktuell allerdings nicht gerade optimal zu sein. Angesichts der Marktvolatilität und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Trumps Zollpolitik verhalten sich Technologieunternehmen bei IPOs eher abwartend. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb verspricht das Figma-IPO einer der aufsehenerregendsten Börsengänge im laufenden Jahr zu werden.

Figma hat den Börsengang bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC angemeldet, von Seiten der NYSE wurden aber noch kein Datum oder andere Filing-Infos bekannt gegeben.

Redaktion finanzen.ch