Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 6’468.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.890 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.289 Prozent auf 6’447.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’466.58 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’441.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’473.92 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1.23 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2025, den Wert von 6’268.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’892.58 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’455.21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10.22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’480.28 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 7.38 Prozent auf 23.86 USD), Eli Lilly (+ 3.62 Prozent auf 684.43 USD), Amazon (+ 2.86 Prozent auf 230.98 USD), Viatris (+ 2.69 Prozent auf 10.69 USD) und Skyworks Solutions (+ 2.32 Prozent auf 75.36 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Tapestry (-15.71 Prozent auf 95.69 USD), Amcor (-11.87 Prozent auf 8.76 USD), Advance Auto Parts (-8.02 Prozent auf 56.85 USD), Deere (-6.76 Prozent auf 478.84 USD) und The Trade Desk A (-6.62 Prozent auf 50.76 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 44’034’515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch