Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert mittags

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.12 Prozent schwächer bei 6’458.51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49.890 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.289 Prozent auf 6’447.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’466.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’441.07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’473.92 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1.08 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’268.56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5’892.58 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’455.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’480.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Netflix (+ 2.62 Prozent auf 1’235.97 USD), Charles Schwab (+ 2.45 Prozent auf 97.93 USD), Amazon (+ 1.96 Prozent auf 228.96 USD), Hanesbrands (+ 1.95 Prozent auf 6.54 USD) und Eli Lilly (+ 1.89 Prozent auf 673.00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Tapestry (-14.59 Prozent auf 96.97 USD), Amcor (-13.68 Prozent auf 8.58 USD), Advance Auto Parts (-10.08 Prozent auf 55.58 USD), Deere (-7.96 Prozent auf 472.66 USD) und Enphase Energy (-7.10 Prozent auf 31.79 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’042’420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

