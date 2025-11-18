Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.90 Prozent auf 22’503.84 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.626 Prozent auf 22’565.90 Punkte an der Kurstafel, nach 22’708.07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’643.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22’231.15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’679.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’629.77 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 18.11.2024, mit 18’791.81 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.72 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 8.43 Prozent auf 20.06 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.59 Prozent auf 210.25 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6.86 Prozent auf 0.44 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6.31 Prozent auf 1.60 USD) und Century Casinos (+ 4.11 Prozent auf 1.52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ceva (-11.75 Prozent auf 20.81 USD), Nice Systems (-11.29 Prozent auf 107.21 USD), Ultralife Batteries (-7.04 Prozent auf 5.15 USD), Dorel Industries (-6.72 Prozent auf 1.18 USD) und Neogen (-5.53 Prozent auf 6.07 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’160’007 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

