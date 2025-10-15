Aufschläge in New York: NASDAQ Composite klettert mittags

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.66 Prozent stärker bei 22’669.85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.963 Prozent auf 22’738.50 Punkte an der Kurstafel, nach 22’521.70 Punkten am Vortag.

Bei 22’619.75 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’841.69 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.404 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22’348.75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’677.80 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 15.10.2024, einen Wert von 18’315.59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17.58 Prozent. Bei 23’119.91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Corcept Therapeutics (+ 6.07 Prozent auf 76.50 USD), KLA-Tencor (+ 5.80 Prozent auf 1’085.15 USD), Innodata (+ 5.50) Prozent auf 80.00 USD), Ceragon Networks (+ 4.73 Prozent auf 2.55 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4.27 Prozent auf 21.23 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-9.33 Prozent auf 1.36 USD), Hancock (-5.31 Prozent auf 59.21 USD), Donegal Group B (-4.98 Prozent auf 14.87 USD), Ballard Power (-4.77 Prozent auf 3.79 USD) und Abbott Laboratories (-3.87 Prozent auf 128.11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16’700’101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.932 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch