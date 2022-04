Apple-Aktie sinkt leicht: Apple steigert erneut Umsatz und Gewinn - Probleme voraus

Apple trotzt den globalen Problemen der Elektronik-Branche mit einem weiteren Mega-Quartal. Der iPhone-Konzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar (92,5 Mrd Dollar), nachdem Analysten zuvor 94,03 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet hatten.. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Konzernkassen. Das waren knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In seinem zweiten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2022 hat der Techriese Apple ein Ergebnis je Aktie von 1,52 US-Dollar erzielt und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahresquartal, als ein EPS von 1,40 US-Dollar erzielt wurde. Apple schlug sich damit im abgelaufenen Jahresviertel besser als von Analysten erwartet, diese hatten im Vorfeld ein EPS von 1,42 US-Dollar für möglich gehalten.

Besonders stark war das Wachstum im Service-Bereich, in dem das Geschäft etwa mit Speicherdiensten, der App-Plattform, aber auch Musik- und Videostreaming gebündelt ist. Der Umsatz der Sparte wuchs um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.

Beim wichtigsten Apple-Produkt, dem iPhone, legten die Erlöse um 5,4 Prozent auf knapp 50,6 Milliarden Dollar zu. Freude machten dem Konzern auch die Mac-Computer mit einem Umsatzplus von 14,6 Prozent auf gut 10,4 Milliarden Dollar. Der globale PC-Markt schrumpfte in dem Quartal dagegen nach Berechnungen der Analysefirma IDC um rund fünf Prozent. Die Elektronik-Industrie hat insgesamt mit Chip-Engpässen und anderen Problemen in den Lieferketten zu kämpfen.

Apple übertraf deutlich die Erwartungen von Analysten unter anderem beim Konzernumsatz sowie im iPhone- und Mac-Geschäft. Das Programm zum Aktienrückkauf wird nun um weitere 90 Milliarden Dollar ausgebaut.

Doch fürs laufende Quartal rechnet Apple damit, dass Chip-Engpässe und die Corona-Lockdowns in Shanghai den Umsatz um vier bis acht Milliarden Dollar drücken könnten. "Wir sind nicht immun gegen solche Herausforderungen", sagte Konzernchef Tim Cook. Die Probleme würden die meisten Produktkategorien treffen. Auch der Stopp des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine werde das Umsatzwachstum bremsen, sagte Finanzchef Luca Maestri.

Der Kurs der Apple-Aktie drehte im nachbörslichen Handel nach anfänglichen Zuwächsen ins Minus. Im offiziellen NASDAQ-Handel am Freitag geht es zeitweise 2,24 Prozent runter auf 159,97 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch/awp international