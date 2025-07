ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Telekomkonzern Verizon habe für das zweite Quartal Daten präsentiert, die auf eine Nachfragebelebung bei Smartphones sowie auf eine bessere Wettbewerbsdynamik in der Branche hindeuten, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he;