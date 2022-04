Phishing-Strategie: MetaMask warnt vor Gefahr bei Apples iCloud

• Hacker entwenden Kryptowährungen und NFTs im Wert von etwa 650'000 US-Dollar• Betrüger konnten sich mittels Phishing-Angriff Zugriff zur iCloud und Krypto-Wallet des Opfers verschaffen• MetaMask warnt vor Phishing-Strategie, wenn Nutzer die Apple iCloud verwenden

Kürzlich wurde ein Nutzer der Krypto-Wallet MetaMask Opfer eines Phishing-Angriffs. Wie Domenic Iacovone via Twitter berichtete, erhielt er einen ungewöhnlichen Anruf von Apple. Da der Anrufer als Apple Inc. angezeigt wurde, rief Iacovone zurück. Die Person am anderen Ende des Hörers erklärte, dass Iacovones Konto kompromittiert worden sei und dass sie den Code bräuchte, den Apple an sein iPhone geschickt hatte, um sicherzustellen, dass er der Besitzer des Kontos sei. Nachdem Iacovone den Code schliesslich telefonisch genannt hatte, war nur wenige Sekunden später seine Krypto-Wallet leergeräumt. Insgesamt wurden Iacovone bei dem Betrug offenbar NFTs und Kryptowährungen im Wert von etwa 650'000 US-Dollar entwendet.

This is how it happened, Got a phone call from apple, literally from apple (on my caller Id) Called it back because I suspected fraud and it was an apple number. So I believed them

They asked for a code that was sent to my phone and 2 seconds later my entire MetaMask was wiped