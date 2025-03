Apple-Aktie legt zu: Apple erhält Telekommunikationsfreigabe in Indonesien

• Apple erhält in Indonesien Zertifikate für 20 Produkte• Telekommunikationsgenehmigungen für iPhone 16-Modelle erteilt• Einfuhrgenehmigung des Handelsministeriums steht noch aus

Schritte in Richtung Verkaufsfreigabe

Indonesien hat die Vorgabe, dass in dem Land verkaufte Smartphones zu mindestens 40 Prozent aus lokal hergestellten Teilen bestehen müssen. Da Apple diese Vorgabe nicht erfüllt, hatte Indonesien letztes Jahr den Verkauf des iPhone 16 verboten.

Kürzlich erhielt Apple jedoch für elf Telefonmodelle und neun Tablets Zertifikate, da das Unternehmen die Anforderungen erfüllt hatte, so Ministeriumssprecher Febri Hendri Antoni Arief laut Reuters. Die Erteilung der Zertifikate folgte auf Apples Ankündigung stark in Indonesien zu investieren - unter anderem in Werke zur Herstellung von Komponenten für seine Produkte und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Telekommunikationsgenehmigungen erteilt

Etwa eine Woche nachdem für 20 Apple-Produkte, darunter das iPhone 16, lokale Inhaltszertifikate ausgestellt wurden, hat Indonesien nun Telekommunikationsgenehmigungen für fünf verschiedene Modelle des iPhone 16 erteilt, wie das Kommunikationsministerium am Freitag laut Reuters mitteilte. Diese beträfen das iPhone 16e, das iPhone 16, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max. Das stelle einen Schritt in Richtung Verkaufsfreigabe nach dem Inlandsverbot dar.

Apple habe zunächst nicht auf Anfragen um Stellungnahme reagiert, aber ein hochrangiger Beamter des Kommunikationsministeriums habe laut Reuters erklärt, dass wie vom Unternehmen beantragt fünf Genehmigungen erteilt worden seien.

Apple benötige laut Industrieministerium jedoch noch eine Einfuhrgenehmigung des Handelsministeriums, um die iPhones lokal verkaufen zu können, berichtet Reuters.

Apple-Aktie im Blick

Die Apple-Aktie notiert am Freitag im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 0,56 Prozent höher bei 210,86 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers jedoch bereits rund 16 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch