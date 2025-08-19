Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y lud am 16.08.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.56 Prozent auf 2.04 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.05 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch