Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’225 -0.3%  SPI 16’998 -0.2%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’241 -0.5%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 5’465 -0.4%  Gold 3’368 -0.1%  Bitcoin 89’738 -1.4%  Dollar 0.8022 0.1%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Henkel-Aktie wenig bewegt: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Goldpreis: Atempause nach Höhenflug dank Powell
Aktien von UniCredit und Commerzbank: UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 25.08.2025 09:28:30

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels

Der CAC 40 setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
458.56 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.45 Prozent auf 7’933.46 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0.335 Prozent schwächer bei 7’943.00 Punkten, nach 7’969.69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’928.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’946.07 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’834.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 7’734.40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 7’577.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7.30 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’257.88 Punkten. 6’763.76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 10’512 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 245.610 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten