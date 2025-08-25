Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels

Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.45 Prozent auf 7’933.46 Punkte nach. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0.335 Prozent schwächer bei 7’943.00 Punkten, nach 7’969.69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’928.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’946.07 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’834.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 7’734.40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 7’577.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7.30 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’257.88 Punkten. 6’763.76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 10’512 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 245.610 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch