Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 leichter

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 2.95 Prozent leichter bei 5’126.80 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 41.660 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1.05 Prozent auf 5’227.39 Punkte an der Kurstafel, nach 5’282.70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’124.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’232.94 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 21.03.2025, bei 5’667.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’049.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’967.23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 12.64 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Fidelity National Information Services (+ 4.13 Prozent auf 77.66 USD), Netflix (+ 2.82 Prozent auf 1’000.50 USD), Discover Financial Services (+ 1.52 Prozent auf 162.06 USD), Kroger (+ 1.11 Prozent auf 72.01 USD) und Dollar General (+ 1.02 Prozent auf 94.02 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Universal Health Services (-9.11 Prozent auf 158.88 USD), Humana (-7.54 Prozent auf 244.54 USD), Blackstone (-7.35 Prozent auf 120.81 USD), Super Micro Computer (-7.25 Prozent auf 29.22 USD) und Tesla (-6.78 Prozent auf 225.00 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 21’227’996 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.569 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

