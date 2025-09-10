Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0.09 Prozent auf 9’233.78 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.709 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’242.53 Punkte an der Kurstafel, nach 9’242.53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9’290.55 Punkte, das Tagestief hingegen 9’233.08 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0.278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 9’095.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8’853.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’205.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11.79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9’357.51 Punkte. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Prudential (+ 2.66 Prozent auf 10.20 GBP), DCC (+ 2.14 Prozent auf 47.70 GBP), HSBC (+ 1.78 Prozent auf 9.96 GBP), Haleon (+ 1.58 Prozent auf 3.66 GBP) und BAE Systems (+ 1.48 Prozent auf 18.19 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Associated British Foods (-13.77 Prozent auf 19.32 GBP), Marks Spencer (-3.03 Prozent auf 3.42 GBP), International Consolidated Airlines (-2.87 Prozent auf 3.87 GBP), JD Sports Fashion (-2.50 Prozent auf 0.91 GBP) und Next (-2.38 Prozent auf 118.80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28’952’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.648 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.39 Prozent, die höchste im Index.

