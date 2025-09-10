Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FTSE 100-Performance im Blick 10.09.2025 15:58:36

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Heute agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0.09 Prozent auf 9’233.78 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.709 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’242.53 Punkte an der Kurstafel, nach 9’242.53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9’290.55 Punkte, das Tagestief hingegen 9’233.08 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0.278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 9’095.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8’853.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’205.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11.79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9’357.51 Punkte. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Prudential (+ 2.66 Prozent auf 10.20 GBP), DCC (+ 2.14 Prozent auf 47.70 GBP), HSBC (+ 1.78 Prozent auf 9.96 GBP), Haleon (+ 1.58 Prozent auf 3.66 GBP) und BAE Systems (+ 1.48 Prozent auf 18.19 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Associated British Foods (-13.77 Prozent auf 19.32 GBP), Marks Spencer (-3.03 Prozent auf 3.42 GBP), International Consolidated Airlines (-2.87 Prozent auf 3.87 GBP), JD Sports Fashion (-2.50 Prozent auf 0.91 GBP) und Next (-2.38 Prozent auf 118.80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28’952’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.648 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

