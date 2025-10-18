AstraZeneca Aktie 163523 / US0463531089
18.10.2025 06:27:49
Amgen And AstraZeneca's TEZSPIRE Approved For Epithelial-Driven Nasal Inflammation
(RTTNews) - Amgen (AMGN) and AstraZeneca announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved TEZSPIRE (tezepelumab-ekko) as an add-on maintenance treatment for inadequately controlled chronic rhinosinusitis with nasal polyps or CRSwNP in adults and pediatric patients aged 12 years and older. TEZSPIRE is now the first and only biologic approved for CRSwNP that targets thymic stromal lymphopoietin (TSLP).
The approval expands TEZSPIRE's indication to a second disease characterized by epithelial-driven inflammation.
CRSwNP affects approximately 320 million people globally. It is a complex inflammatory condition marked by persistent inflammation and benign polyp growths within the nasal cavity. Patients often suffer from airflow obstruction, nasal congestion, and a reduced sense of smell. For many, existing treatments—such as systemic and intranasal corticosteroids or repeated sinus surgeries—fail to provide lasting relief.
Regulatory applications for TEZSPIRE in CRSwNP are currently under review in Europe, China, Japan, and several other countries, based on data from the WAYPOINT trial.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
|
16.10.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Erfolgsmeldung für AstraZeneca und Daiichi Sankyo - Aktie steigt (Dow Jones)
|
01.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schliessen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus. Die US-Börsen notierten fester. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.