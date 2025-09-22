Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.09.2025 20:27:13

American Express Aktie News: American Express tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 342,56 USD.

American Express
267.10 CHF 0.90%
Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'381 Punkten liegt. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,51 USD zu. Mit einem Wert von 339,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 207'774 Stück.

Bei 345,51 USD markierte der Titel am 22.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 0,86 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Mit einem Kursverlust von 35,59 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 18.07.2025. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 19.93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18.40 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

