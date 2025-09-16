Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’055 -0.7%  SPI 16’770 -0.7%  Dow 45’701 -0.4%  DAX 23’475 -1.2%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’401 -0.7%  Gold 3’695 0.4%  Bitcoin 90’697 -1.1%  Dollar 0.7882 -0.8%  Öl 68.1 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel
S&P 500-Papier The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren bedeutet
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 16.09.2025 16:02:28

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

American Express
267.10 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

American Express-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 105.98 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das American Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 94.357 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2025 gerechnet (327.26 USD), wäre das Investment nun 30’879.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 208.79 Prozent zugenommen.

Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 227.01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?