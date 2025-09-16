American Express Aktie 906153 / US0258161092
16.09.2025 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
American Express-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 105.98 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das American Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 94.357 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2025 gerechnet (327.26 USD), wäre das Investment nun 30’879.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 208.79 Prozent zugenommen.
Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 227.01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
