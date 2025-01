Amazon-Aktie im Fokus: Analyst rechnet 2025 mit erneuter Kursrally

• John Blackledge bullish für Amazon-Aktie• Analyst bezeichnet Amazon-Aktie als Top Pick für Anleger• Haushaltswaren treiben das Kurswachstum

Die Amazon-Aktie hat 2024 deutliche Kursgewinne erzielt. Doch trotz des kräftigen Kursanstiegs sieht der TD Cowen-Analyst John Blackledge laut MarketWatch noch weiteres Potenzial für die Aktie des US-Riesen. Blackledge betont, dass viele Anleger wichtige Wachstumstreiber übersehen würden und dass sich dieses Potenzial in den kommenden Jahren noch stärker entfalten könnte.

Analyst bullish für Amazon-Aktie: Haushaltswaren treiben das Wachstum

Ein wichtiger Wachstumstreiber für Amazon könnte die weitere Marktdurchdringung bei preisgünstigen Haushaltswaren sein. "Wir betrachten die Liefergeschwindigkeit als einen positiven Faktor, der die zunehmende Penetration und Marktdurchdringung für preisgünstige Produkte mit niedrigem Durchschnittspreis (ASP) antreibt", schrieb Blackledge laut MarketWatch in seiner Analyse und nannte die Amazon-Aktie im gleichen Zug als seine Top-Empfehlung für 2025. Etwa 80 bis 90 Prozent der Haushaltswaren würden in die genannte Preiskategorie fallen, so Blackledge weiter.

Amazon könnte dadurch nicht nur seine Marktanteile in diesem Segment ausbauen, sondern auch die Warenkorbgrössen steigern. Dies würde sich laut Blackledge positiv auf das Bruttowarenvolumen (GMV) auswirken, das den Gesamtwert der auf der Amazon-Plattform gekauften Produkte darstellt. Der Analyst schätzt, dass das GMV 2025 um zehn Prozent steigen könnte und bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von zehn Prozent weiterwachsen werde. Dadurch könnte ein Gesamtwert von bis zu 1,24 Billionen US-Dollar bis 2030 erreicht werden.

Darüber hinaus erwartet der Analyst, dass Amazon im Jahr 2025 von weiteren Effizienzgewinnen im Bereich der Fulfillment-Kosten profitieren wird. Durch optimierte Prozesse könnte das Unternehmen die Kosten senken und damit die Rentabilität weiter steigern. Zudem könnten die Werbemassnahmen rund um Amazon Prime Video zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden. Besonders hochmargige Einnahmen aus diesem Bereich könnten das Ergebnis des Unternehmens weiter positiv beeinflussen.

Kursrally voraus? Das Potenzial generativer KI

Ein weiteres grosses Wachstumspotenzial sieht Blackledge laut MarketWatch im Cloud-Computing-Geschäft von Amazon, insbesondere im Bereich Amazon Web Services (AWS). Der Analyst prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum von 21 Prozent im Cloud-Bereich, begünstigt durch die Migration von Unternehmensarbeitslasten sowie das wachsende Angebot von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI). Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde Amazon sein zweites Jahr in Folge mit einer Beschleunigung im AWS-Bereich erleben.

Amazon-Aktie 2025 - Top Pick für Anleger?

Blackledge sieht die Aktie gemäss MarketWatch als klaren "Top Pick" unter den grossen Internetaktien und hat das Kursziel auf 265 US-Dollar angehoben. Der Analyst empfiehlt weiterhin einen Kauf der Amazon-Aktie und erwartet, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren profitieren wird. Wie sich die Aktie tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

