Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Idealfall traut der Experte Brian Nowak den Aktien des Online-Giganten laut seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung sogar einen Kurs von 350 Dollar zu. Amazon-Aktien blieben ein Top-Favorit. Nowak hob seine Schätzungen wieder an, da er die Zollbelastungen - anders als noch im April - inzwischen für recht gut zu stemmen hält. Zudem nennt er einige Gründe für mehr Dynamik im Cloud-Geschäft AWS./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





