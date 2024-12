Zuversicht bei Amazon: KI-Entwicklungen stimmen Aktien-Analysten optimistisch

• Amazon bei Konferenz mit KI-Ankündigungen• Hindernisse bei GenAI beseitigt• Analysten überzeugt

Amazon hat kürzlich mit einer Reihe positiver Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) Aufmerksamkeit erregt. Die jüngsten Ankündigungen auf der AWS re:Invent-Konferenz in Las Vegas, darunter neue KI-Technologien und Partnerschaften, scheinen Analysten überzeugt zu haben.

Generative KI als Wendepunkt für Amazon-Aktie

Ein zentrales Thema der Konferenz war die zunehmende Etablierung von generativer KI in der Praxis. James Lee, Analyst bei Mizuho, hob im Rahmen einer Kundenmitteilung hervor, dass Amazon Web Services (AWS) mit seinen Innovationen wichtige Hindernisse bei der Einführung von KI-Lösungen ausgeräumt habe: "Wir glauben, dass AWS drei wesentliche Hindernisse bei der Bereitstellung gelöst hat: (1) geringere Rechenkosten durch die Einführung amazonvon First-Party-Chips, flexible Kapazitätsgestaltung und Umstellung auf kleinere Modelle; (2) Reduzierung der Build-Komplexität von GenAI-Anwendungen durch Automatisierung der Codierung, Datenintegration in Modelle und ein Leitplanken-Setup über die verwaltete Plattform Bedrock; und (3) Hinzufügen einer KI-Agent-Funktionalität zur Automatisierung von Workflows für erweiterte Anwendungsfälle, wenn grundlegende Modelle ein grundlegendes Argumentationsniveau erreichen", wie ihn Investor's Business Daily in diesem Zusammenhang zitiert.

In diesem Zuge erhöhte Lee seine Prognose für das Umsatzwachstum von AWS auf 21 Prozent bis 2025 und setzte das Kursziel für die Amazon-Aktie auf 260 US-Dollar fest. In diesem Jahr konnte die Amazon-Aktie bereits einen Kursanstieg von knapp 48 Prozent verzeichnen und schloss zuletzt bei 224,92 US-Dollar. (Stand: Schlusskurs vom 22. Dezember 2024).

Auch andere Experten von KI-Potenzial überzeugt

Brian White, Analyst bei Monness Crespi Hardt, sprach nach der Konferenz ebenfalls davon, dass Amazon seine Marktführerschaft im Bereich KI untermauert habe: "Unserer Ansicht nach hat Amazon gezeigt, dass AWS zu einer gewaltigen Kraft in der Welt der künstlichen Intelligenz geworden ist, indem es eine Erzählung umgedreht hat, die die Konkurrenz begünstigte". Auch Jefferies-Analyst Brent Thill empfiehlt Amazon zum Kauf und lobte die KI-Produkte von AWS, wie Investor's Business Daily berichtet.

Mit seinen Investitionen in KI-Technologien und strategischen Partnerschaften dürfte Amazon seine Position im Cloud-Geschäft festigen. Die Kombination aus Kosteneffizienz, technologischen Fortschritten und einer starken Marktpräsenz könnte dazu beitragen, dass AWS weiterhin eine treibende Kraft in der KI-Industrie bleibt. Anleger und Analysten scheinen optimistisch, dass Amazon diesen Erfolgskurs tatsächlich fortsetzen wird.

Redaktion finanzen.ch

