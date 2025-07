Also Inc. bekommt neue Finanzierung - Rivian-Ableger erreicht Milliardenbewertung

• Also Inc. wird nach Ausgründung aus Rivian zum Unicorn• Starkes Team und Rivian-Technologie als Basis für Mikromobilität• Fokus auf E-Bikes und Mini-Elektrofahrzeuge für globale Märkte

Von der Geheimmission zum Milliardenunternehmen

Das Micromobility-Startup Also Inc. hat in einer neuen Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar von Greenoaks Capital eingesammelt. Wie aus einem Bericht von Bloomberg News hervorgeht, bringt diese Finanzierung die Post-Money-Bewertung des Unternehmens auf eine Milliarde US-Dollar. Damit erreicht das junge Unternehmen bereits wenige Monate nach der Ausgründung aus dem Elektroautobauer Rivian Automotive den begehrten Unicorn-Status.

Also Inc. war ursprünglich als "Project Inder" bekannt - ein Skunkworks-Team innerhalb von Rivian, das 2022 gegründet wurde. Das Team begann mit der Entwicklung eines E-Bikes und holte sich sogar Unterstützung von der renommierten Designfirma LoveFrom des ehemaligen Apple-Designers Jony Ive. Bereits im März 2025 wurde das Unternehmen als eigenständige Firma aus Rivian ausgegliedert und erhielt dabei eine erste Finanzierung von 105 Millionen US-Dollar von Eclipse Ventures.

Die Entstehungsgeschichte von Also reicht zurück bis ins Jahr 2019, als Rivian-CEO RJ Scaringe zusammen mit dem damaligen Chief Growth Officer Jiten Behl erkannten, dass es eine Marktlücke bei kleineren, nachhaltigen Transportlösungen gab. Wie aus dem TechCrunch-Bericht hervorgeht, erklärte Behl damals, dass die Infrastruktur der Städte so beschaffen sei, dass grosse Autos nicht herumfahren können, es aber trotzdem Mobilitätsbedürfnisse gebe. Man brauche etwas anderes, etwas Kleineres, etwas Flexibleres.

Technologie-Transfer für die Mikromobilität

Das Besondere an Also Inc. ist die enge Verbindung zu Rivian und die Nutzung der dort entwickelten Technologie. Chris Yu, der ehemalige VP of Future Programs bei Rivian und jetzt Präsident von Also, betonte laut TechCrunch die Vorteile dieser Ausgangslage: Die meisten Unternehmen im Mikro-Bereich haben kein vollständiges Power-Electronics-Team und haben kein Team, das das Software-Betriebssystem entwickelt und Computer entwickelt und baut.

Rivian behält eine Minderheitsbeteiligung an Also und RJ Scaringe fungiert als Teil des Vorstandes des neuen Unternehmens. Die beiden Unternehmen planen eine enge Zusammenarbeit, die möglicherweise auch die Nutzung von Rivians Einzelhandelsnetzwerk umfassen wird. Das etwa 70-köpfige Team von Also, das sich aus Experten von Apple, Google, Specialized, Tesla, REI Co-Op und Uber zusammensetzt, arbeitet nun von Palo Alto aus an der Entwicklung verschiedener Mikro-Elektrofahrzeuge.

Vielfältige Produktpläne für globale Märkte

Also Inc. positioniert sich als "Micromobility"-Unternehmen, das eine Vielzahl von kleinen Elektrofahrzeugen für verschiedene Anwendungsbereiche entwickeln will. Das Unternehmen plant, E-Bikes sowie drei- und vierrädrige Nachbarschaftsfahrzeuge und Mikro-Autos zu entwickeln. Dabei soll die Technologieplattform so flexibel gestaltet sein, dass sie für verschiedene Fahrzeugtypen und Märkte angepasst werden kann.

Wie aus einem Bericht von Emerging Tech Brew hervorgeht, erklärte Yu, dass die Fahrzeuge besonders für US-Gemeinden geeignet sein werden, in denen Golfwagen und ähnliche Mikromobilitätslösungen bereits Teil des täglichen Lebens sind. Darüber hinaus plant das Unternehmen, sowohl für Verbraucher als auch für kommerzielle Kunden in Regionen wie Asien und Südamerika spezielle Produktlinien zu entwickeln.

Besonders im kommerziellen Bereich sieht das Unternehmen grosses Potenzial. Laut Yu ist der Bedarf an kleinen Elektrofahrzeugen im kommerziellen Bereich sogar noch akuter als im Verbraucherbereich, insbesondere in dichten Ballungsräumen in Europa, wo Stadtzentren für Autos und Transporter gesperrt sind.

Starkes Investorenvertrauen trotz Geheimhaltung

Die Tatsache, dass Also Inc. eine Milliardenbewertung erreicht hat, bevor das Unternehmen überhaupt konkrete Produktdetails veröffentlicht hat, zeigt das enorme Vertrauen der Investoren in das Konzept und das Team. Greenoaks Capital, das die aktuelle Finanzierungsrunde anführt, ist bekannt für Investitionen in vielversprechende Technologieunternehmen.

Mit seiner Palo Alto-Basis und einem geplanten Team von etwa 80 Mitarbeitern positioniert sich Also strategisch im Herzen des Silicon Valley. Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr die ersten Designs zu enthüllen und das Flaggschiff-Produkt bereits 2026 für Verbraucher in den USA und Europa auf den Markt zu bringen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch