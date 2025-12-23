Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
23.12.2025 10:27:36
Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig
(Ausführliche Fassung)
TROSTBERG (awp international) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Der Vorsitzende Andreas Niedermaier werde bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem Finanzchef Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert.
"Beide Vorstandsmitglieder haben in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet und es geschafft, unser Unternehmen in extrem herausfordernden Zeiten auf profitablem Wachstumskurs zu halten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Zöllner.
An der Börse reagierte der Kurs auf die vorzeitige Vertragsverlängerung beider Vorstandsposten kaum. Die Aktie gewann am Dienstagvormittag um rund 0,4 Prozent auf 143,40 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat sich das Papier um gut 150 Prozent verteuert. Vom Anfang November erreichten Jahreshoch bei 167,20 Euro ist die Aktie allerdings ein Stück entfernt.
Das Unternehmen konnte zuletzt trotz des schwierigen Konjunkturfelds bei Umsatz und Ergebnissen zulegen. Dazu trug eine anhaltend steigende Nachfrage nach Spezialchemie-Produkten bei, an denen prozentual mehr verdient werden kann. So haben unter anderem gute Geschäfte mit Kreatin-Produkten für Lebensmittel und Tierernährung Schub gegeben. Zudem bietet das Unternehmen Produkte für die Munitionsherstellung, also für die Rüstungsbranche, an.
Für das Gesamtjahr 2025 peilt das Management bislang einen Umsatz von etwa 580 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 113 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatten die Trostberger Erlöse von mehr als 554 Millionen und ein Ergebnis von gut 105 Millionen erwirtschaftet./mne/tav/mis
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
