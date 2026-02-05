Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quartals- und Jahresbilanz 05.02.2026 06:25:00

Alphabet-Aktie steigt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn

Alphabet-Aktie steigt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn

Für Alphabet-Anleger wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend: Die Google-Mutter hat Zahlen für das vergangene Jahresviertel und das Gesamtjahr vorgelegt.

Alphabet A
259.78 CHF -3.94%
Kaufen Verkaufen
Die Google-Mutter Alphabet hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie übertroffen. Sie meldete ein EPS in Höhe von 2,82 US-Dollar, die Expertenprognosen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 2,63 US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,15 US-Dollar verbucht.

Den Quartalsumsatz gab der Tech-Riese mit 113,83 Milliarden US-Dollar an. Die Analysten waren im Vorfeld durchschnittlich von 111,32 Milliarden US-Dollar ausgegangen, nach einem Umsatz von 96,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Konzern, zu dem auch der Robotaxi-Dienst Waymo gehört, einen Gewinn von 10,81 US-Dollar je Aktie. Hier hatten sich die Schätzungen auf 10,63 US-Dollar je Aktie belaufen. Im Fiskaljahr zuvor hatte Alphabet 8,04 US-Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaftet. Den Jahresumsatz hatten die Experten im Schnitt auf 400,26 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte die Google-Mutter aber 402,84 Milliarden US-Dollar um - nach 349,81 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 0,4 Prozent aufwärts auf 334,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

