05.02.2026 06:25:00
Alphabet-Aktie steigt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn
Für Alphabet-Anleger wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend: Die Google-Mutter hat Zahlen für das vergangene Jahresviertel und das Gesamtjahr vorgelegt.
Den Quartalsumsatz gab der Tech-Riese mit 113,83 Milliarden US-Dollar an. Die Analysten waren im Vorfeld durchschnittlich von 111,32 Milliarden US-Dollar ausgegangen, nach einem Umsatz von 96,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Konzern, zu dem auch der Robotaxi-Dienst Waymo gehört, einen Gewinn von 10,81 US-Dollar je Aktie. Hier hatten sich die Schätzungen auf 10,63 US-Dollar je Aktie belaufen. Im Fiskaljahr zuvor hatte Alphabet 8,04 US-Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaftet. Den Jahresumsatz hatten die Experten im Schnitt auf 400,26 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte die Google-Mutter aber 402,84 Milliarden US-Dollar um - nach 349,81 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 0,4 Prozent aufwärts auf 334,68 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch