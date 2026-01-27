Google Aktie 1916494 / US38259P5089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Digitalregeln
|
27.01.2026 15:43:39
Alphabet-Aktie höher: EU hilft Google bei KI-Zugangsregeln - Gemini und Co. im Blick
Im Ringen um fairen Wettbewerb im KI-Markt arbeitet die EU-Kommission einen Plan für Google aus, mit dem der Tech-Riese sich an europäische Digitalregeln halten kann.
Künstliche Intelligenz verändere die Art, wie Menschen mit ihren Smartphones online nach Informationen suchen und diese erhalten, sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission und Wettbewerbsbeauftragte Teresa Ribera. Aus diesen neuen Möglichkeiten wolle die EU-Kommission das Maximum herausholen, indem sie einen fairen Wettbewerb schafft.
Verbraucher sollen Alternative zu Google haben
Darüber hinaus will die Kommission Empfehlungen dazu ausarbeiten, wie Google die Daten seiner Suchmaschine mit anderen Suchmaschinenanbietern teilen sollte. Dabei geht es nach Kommissionsangaben auch um die Berechtigung von anderen KI-Chatbot-Anbietern, auf die Daten der führenden Suchmaschine zugreifen zu dürfen. Dadurch sollen Wettbewerber demnach in die Lage versetzt werden, Nutzerinnen und Nutzern eine echte Alternative zur Google-Suche anzubieten.
Innerhalb der kommenden drei Monate schlagen die Brüsseler Wettbewerbshüter Google erste Massnahmen vor, nach 6 Monaten soll der Prozess abgeschlossen sein. Sollte sich der US-Konzern nicht bereiterklären, die Massnahmen umzusetzen, könnte die Kommission gegen den US-Konzern ermitteln und letztendlich auch Strafen verhängen. Die Vorgaben basieren auf dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA).
Im NASDAQ-Handel legt die Alphabet-Aktie zeitweise 1,01 Prozent zu auf 336,98 US-Dollar.
/tre/DP/mis
BRÜSSEL (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Google (A)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Google (A)
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.