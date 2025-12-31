Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.12.2025 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Abend

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 146,61 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 146,61 USD. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 145,67 USD. Mit einem Wert von 146,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 827'763 Stück.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,23 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,34 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba liess sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34.62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 44,69 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

