Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 143,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,25 USD aus. Bei 145,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 1'161'705 Stück.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,21 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 29.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 34.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 56,20 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

