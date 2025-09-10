Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’487 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9352 0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’648 0.6%  Bitcoin 90’654 1.9%  Dollar 0.7986 0.2%  Öl 67.5 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin startet schwach in den September - folgt jetzt die grosse Trendwende im Herbst?
Kering-Aktie: Kering und Mayhoola ändern Fahrplan für Valentino-Verkauf
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Suche...
Plus500 Depot

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Abend

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 143,80 USD.

Alibaba
115.64 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 143,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,25 USD aus. Bei 145,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 1'161'705 Stück.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,21 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 29.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 34.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 56,20 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie steigt kräftig: Tochter Ant will wohl Energieanlagen tokenisieren

China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?

KI-Erfolg überzeugt: Alibaba-Aktie nach Kursziel-Anhebungen


Bildquelle: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten