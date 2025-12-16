Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STAAR Surgical Company Aktie 972813 / US8523123052

Kehrtwende 16.12.2025 13:16:00

Alcon-Aktie verliert: ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR

Alcon-Aktie verliert: ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR

Kehrtwende beim US-Stimmrechtsberater ISS: Dieser empfiehlt den Aktionären der US-Firma STAAR nun, für die Übernahmeofferte von Alcon zu stimmen.

STAAR Surgical Company
19.37 CHF 1.89%
Mitte Oktober noch hatte ISS eine Ablehnung der Alcon-Offerte empfohlen.

In der Gesamtwürdigung der Entwicklungen seither sei eine "vorsichtige Unterstützung" der Transaktion angezeigt, teilte ISS in der Nacht auf Dienstag mit. Die STAR-Aktionäre verfügten jedoch über "keine ideale Abstimmungsoption", räumte ISS ein. Sie müssten faktisch "zwischen dem jeweils geringeren Übel" wählen.

Kritik äussert ISS unter anderem daran, wie das Übernahmeangebot zustande kam und wie STAAR bewertet wird. Andererseits habe sich das Abwärtsrisiko der STAAR-Aktie zuletzt weiter konkretisiert.

Die STAAR-Aktionäre werden am 19. Dezember 2025 über das Vorhaben abstimmen. Die Offerte steht aber ohnehin auf wackeligen Füssen, weil sich zwei grosse Aktionäre, die zusammen gut in Drittel der STAAR-Aktien halten, dagegen ausgesprochen haben.

Alcon-Anleger schicken die Aktie an der SIX zeitweise 0,32 Prozent auf 63,04 CHF abwärts.

Vernier (awp)

