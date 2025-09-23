Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
23.09.2025 15:12:41
Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft
Merck und Siemens wollen ihre strategische Partnerschaft für KI-gestützte Wirkstoffentwicklung vertiefen.
"Alle paar Jahre verdoppeln sich die Kosten für die Entwicklung eines neuen Medikaments", sagte Cedrik Neike, Siemens-Vorstand und CEO von Siemens Digital Industries, laut der Mitteilung. "Daten, KI und Digitalisierung sind entscheidend, um dieses Paradigma zu durchbrechen."
Aufbauend auf diesem Pilotprojekt planen Siemens und Merck weitere gemeinsame Vorhaben und streben langfristig eine noch engere Integration an, wie beispielsweise intelligente Datenmanagement-Tools und benutzerfreundliche Schnittstellen, die Wissenschaftlern die Verwendung komplexer Verfahren erleichtern.
Via XETRA steigen die Aktien von Merck zeitweise um 0,96 Prozent auf 110,30 Euro, während Siemens 0,68 Prozent auf 228,60 Euro zulegt.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
21.09.25
|Vom Börsengang zum Branchenführer: Siemens Energy greift nach der Energiezukunft (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Siemens-Aktie leichter: Siemens automatisiert eine weitere Metrolinie in Paris (Dow Jones)
|
06.08.25
|Ausblick: Siemens öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Siemens Healthineers nach hohem Umsatzwachstum etwas zuversichtlicher (Dow Jones)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Siemens gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.07.25
|Siemens Healthineers-Aktie dennoch leichter: Keine Beeinträchtigung durch China-Restriktionen erwartet (Dow Jones)
|
30.06.25
|Siemens holt KI-Chef von Amazon (Dow Jones)
|
19.06.25
|Siemens-Aktie gibt ab: Börsengang des Energiegeschäfts in Indien abgeschlossen (Dow Jones)
