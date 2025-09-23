Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’132 0.0%  SPI 16’850 0.2%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’642 0.5%  Euro 0.9345 -0.1%  EStoxx50 5’484 0.8%  Gold 3’788 1.1%  Bitcoin 89’477 0.2%  Dollar 0.7921 -0.1%  Öl 67.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft
UBS-Aktie wechselt Vorzeichen: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit
Knaus Tabbert-Aktie nach Gewinnwarnung mit deutlichem Kursverlust
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Suche...

Siemens Aktie 1206758 / US8261975010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Absichtserklärung 23.09.2025 15:12:41

Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft

Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft

Merck und Siemens wollen ihre strategische Partnerschaft für KI-gestützte Wirkstoffentwicklung vertiefen.

Siemens
113.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Die beiden DAX-Konzerne habe eine Absichtserklärung zur Entwicklung digitaler Workflows von der Wirkstofffindung bis zur Herstellung von Medikamenten unterzeichnet, wie die Merck KGaA mitteilte. Der Fokus liegt demnach auf der Entwicklung integrierter Softwarelösungen, die auf Automatisierung, Daten und künstlicher Intelligenz (KI) aufbauen. Ziel sei es, Forschung, Entwicklung und Herstellung neuer Wirkstoffe stärker zu vernetzen und damit zu beschleunigen. Die Partnerschaft markiert den ersten Einsatz der Technologie, die Siemens im Rahmen der Dotmatics-Übernahme im Juli 2025 erworben hat.

"Alle paar Jahre verdoppeln sich die Kosten für die Entwicklung eines neuen Medikaments", sagte Cedrik Neike, Siemens-Vorstand und CEO von Siemens Digital Industries, laut der Mitteilung. "Daten, KI und Digitalisierung sind entscheidend, um dieses Paradigma zu durchbrechen."

Aufbauend auf diesem Pilotprojekt planen Siemens und Merck weitere gemeinsame Vorhaben und streben langfristig eine noch engere Integration an, wie beispielsweise intelligente Datenmanagement-Tools und benutzerfreundliche Schnittstellen, die Wissenschaftlern die Verwendung komplexer Verfahren erleichtern.

Via XETRA steigen die Aktien von Merck zeitweise um 0,96 Prozent auf 110,30 Euro, während Siemens 0,68 Prozent auf 228,60 Euro zulegt.

DOW JONES

Weitere Links:

Siemens automatisiert eine weitere Metrolinie in Paris

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

13:36 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
12:09 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
11:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
09:33 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’604.74 19.86 BHPSRU
Short 12’868.67 13.77 S2S3YU
Short 13’335.20 8.97 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’131.58 23.09.2025 14:58:50
Long 11’597.30 19.23 BAES3U
Long 11’351.53 13.77 BRTSZU
Long 10’853.09 8.81 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
Plug Power-Aktie legt deutlich zu: Analysten-Upgrade beflügelt Brennstoffzellenhersteller
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Santhera-Aktie bricht jedoch zweistellig ein: Santhera setzt sich nach deutlichem Umsatzplus im Halbjahr höhere Ziele
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
TUI-Aktie fester: Sommergeschäft schwach, aber positiver Start des Winterprogramms
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie wechselt Vorzeichen: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}