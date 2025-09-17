Aktien Schweiz Vorbörse: Warten auf Zinsentscheid mit Nestlé erneut im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wartet am Mittwoch weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Entsprechend wird der SMI zur Eröffnung wenig verändert erwartet, nachdem er am Vortag deutlich abwärts ging. Auch an der Wall Street herrschte Zurückhaltung, die Kurse schleppten sich am Abend in leicht negativem Terrain dahin. Vor der Sitzung dürfte Vorsicht das Marktgeschehen dominieren.

Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit. Und viele Anleger hätten in den letzten Wochen riskante Positionen aufgebaut, die nur dann gewinnbringend seien, wenn das Fed nicht allzu restriktiv klinge, heisst es am Markt. Bis es am Abend dann soweit ist, richten sich die Augen der hiesigen Anleger wohl vor allem mangels anderer Nachrichten auf den zweiten Paukenschlag bei Nestlé innerhalb kurzer Zeit.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 08.10 Uhr mit 0,08 Prozent leicht höher auf 12'027,81 Punkten. Damit bleibt er gefährlich nahe an der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkte, die am Vortag fast unterschritten wurde.

Beim Nahrungsmittelriesen Nestlé (+0,4%) nimmt nun nach dem abrupten CEO-Wechsel auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke seinen Hut früher als geplant. Dies hatte sich abgezeichnet, denn zuletzt wurde die Kritik und der Druck vor allem auch aus Aktionärskreisen am Urgestein des Nahrungsmittelkonzerns immer grösser. Vizepräsident Pablo Isla rückt nach.

Derweil erntet Partners Group (+0,1%) Lob von den UBS-Analysten. Diese erhöhen ihr Kursziel leicht und halten an der Kaufempfehlung fest. Die M&A-Aktivitäten im Sektor hätten zuletzt deutlich angezogen und die Performance Fees kehrten zum historischen Durchschnitt zurück, so die Experten.

Richemont (-1,5% bzw. -2,27 Fr.) sind nur optisch im Minus - die Titel werden ex Dividende von 3,00 Franken gehandelt.

Auch in der zweiten Reihe könnten insbesondere Analystenkommentare für leichte Bewegung bei Einzeltiteln sorgen. So startet Octavian die Bewertung von BKW (+1,1%) mit "Hold". Bei Bossard (+1,1%) erhöht Research Partners das Kursziel, bleibt aber mit "Halten" ebenfalls eher neutral.

Zudem findet die Anlegermesse Investora statt, an der die Chefs und Finanzchefs zahlreicher Small- und Midcaps auftreten.

dm/hr