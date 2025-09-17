Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

1’984.46 Pkt
-23.26 Pkt
-1.16 %
17:30:12
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
17.09.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Warten auf Zinsentscheid mit Nestlé erneut im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wartet am Mittwoch weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Entsprechend wird der SMI zur Eröffnung wenig verändert erwartet, nachdem er am Vortag deutlich abwärts ging. Auch an der Wall Street herrschte Zurückhaltung, die Kurse schleppten sich am Abend in leicht negativem Terrain dahin. Vor der Sitzung dürfte Vorsicht das Marktgeschehen dominieren.

Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als ausgemacht, über den weiteren Zinspfad herrscht aber Unsicherheit. Und viele Anleger hätten in den letzten Wochen riskante Positionen aufgebaut, die nur dann gewinnbringend seien, wenn das Fed nicht allzu restriktiv klinge, heisst es am Markt. Bis es am Abend dann soweit ist, richten sich die Augen der hiesigen Anleger wohl vor allem mangels anderer Nachrichten auf den zweiten Paukenschlag bei Nestlé innerhalb kurzer Zeit.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 08.10 Uhr mit 0,08 Prozent leicht höher auf 12'027,81 Punkten. Damit bleibt er gefährlich nahe an der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkte, die am Vortag fast unterschritten wurde.

Beim Nahrungsmittelriesen Nestlé (+0,4%) nimmt nun nach dem abrupten CEO-Wechsel auch Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke seinen Hut früher als geplant. Dies hatte sich abgezeichnet, denn zuletzt wurde die Kritik und der Druck vor allem auch aus Aktionärskreisen am Urgestein des Nahrungsmittelkonzerns immer grösser. Vizepräsident Pablo Isla rückt nach.

Derweil erntet Partners Group (+0,1%) Lob von den UBS-Analysten. Diese erhöhen ihr Kursziel leicht und halten an der Kaufempfehlung fest. Die M&A-Aktivitäten im Sektor hätten zuletzt deutlich angezogen und die Performance Fees kehrten zum historischen Durchschnitt zurück, so die Experten.

Richemont (-1,5% bzw. -2,27 Fr.) sind nur optisch im Minus - die Titel werden ex Dividende von 3,00 Franken gehandelt.

Auch in der zweiten Reihe könnten insbesondere Analystenkommentare für leichte Bewegung bei Einzeltiteln sorgen. So startet Octavian die Bewertung von BKW (+1,1%) mit "Hold". Bei Bossard (+1,1%) erhöht Research Partners das Kursziel, bleibt aber mit "Halten" ebenfalls eher neutral.

Zudem findet die Anlegermesse Investora statt, an der die Chefs und Finanzchefs zahlreicher Small- und Midcaps auftreten.

dm/hr

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’018.66 -1.03%
SPI 16’709.44 -1.05%
SLI 1’984.46 -1.16%

