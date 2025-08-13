Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’795 0.8%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’358 0.4%  Bitcoin 97’748 0.9%  Dollar 0.8050 -0.2%  Öl 65.4 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Equal-Weight-ETFs: Wie Anleger Diversifikation und Performance jenseits der "Gigantenmacht" suchen
Tesla-Aktie im Blick: Roboterprojekt Optimus kommt wohl mit Verzögerung
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Porsche-Aktie legt trotzdem zu: Gewinnwarnung nach Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr
SAP-Aktie etwas erholt von Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

SMI 998089 / CH0009980894

11’978.85
Pkt
92.44
Pkt
0.78 %
17:30:43
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

13.08.2025 18:18:36

Aktien Schweiz Schluss: Schwergewichte stützen SMI - Wenig Impulse

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Plus gehalten und damit die vorsichtige Erholung der letzten Tage fortgesetzt. Dabei boten die US-Inflationszahlen vom Vorabend Rückenwind. Diese sind ein guter Nährboden für die Hoffnungen auf Zinssenkungen, wie ein Analyst schrieb. Davon profitierte unter anderem auch der Bitcoin.

Am Aktienmarkt sei der Zinsschritt allerdings bereits zum grössten Teil eingepreist, hiess es am Markt. Im Tagesverlauf fehlten zudem die Impulse. Unterstützend für den SMI wirkten die defensiven Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé. Generell würden viele Marktteilnehmer vor dem grossen Treffen zum Ukraine-Krieg am kommenden Freitag wohl keine unnötigen Risiken mehr eingehen, hielt eine Marktbeobachterin fest. In den Vereinigten Staaten äussern sich nun noch drei Präsidenten von regionalen Vertretungen der US-Notenbank Fed. Es bleibe abzuwarten, ob diese dem jüngsten Schwenk einiger Fed-Vertreter folgen und eine Leitzinssenkung im September befürworten, kommentierte ein Analyst.

Der Leitindex SMI schloss mit einem Plus von 0,78 Prozent nahe am Tageshoch bei 11'978,85 Punkten. Damit rückt die Marke von 12'000 Zählern wieder näher. Gegen Mittag war der Index kurz bis auf 11'887 Punkte gefallen, festigte sich danach aber wieder. Der SLI, der derzeit 31 Titel umfasst, stieg um 0,44 Prozent auf 1992,55 Punkte und der breite SPI um 0,50 Prozent auf 16'677,64 Zähler. Von den SLI-Titeln schlossen 15 im Plus, 13 im Minus und drei (Kühne+Nagel, Sonova, UBS) unverändert.

Die Gewinner des Tages waren klar Amrize (+5,9%), die mit Eröffnung des US-Handels nach oben schossen. Zuvor waren mehrere Management-Zukäufe gemeldet worden. Mit einem Tageshoch von gut 41 Franken liegen sie aber noch immer klar unter dem Wert der Eröffnungsauktion von Ende Juni (46 Franken) beim Börsenstart an der SIX.

Daneben stützten vor allem die Schwergewichte Novartis und Roche (je +1,3%) sowie der Lebensmittelgigant Nestlé (+0,7%) den SMI. Für Novartis hatte HSBC das Kursziel auf 80 von 78 Franken erhöht, die Einstufung aber bei "Reduce" belassen.

Auch Schindler (+1,5%) und Zurich (+1,4%) entwickelten sich solide.

Am Indexende sinken Straumann (-8,1%) nach Halbjahreszahlen markant. Der Dentalimplantatehersteller enttäuschte die Investoren vor allem mit der verhaltenen Entwicklung in Nordamerika und den teilweise tieferen Margen.

In der zweiten Reihe honorierte der Markt bei Santhera (+5,7%) eine weitere Zulassung für das DMD-Mittel Agamree - diesmal für den türkischen Markt. Besonders Anfang Dezember hatten die Titel mit den ersten Zulassungen stark zugelegt, sind seit dem Hoch im Februar aber wieder etwas zurückgekommen.

Ein deutliches Lebenszeichen gab es von Orior (+10,3%), auch wenn die Jahresbilanz immer noch stark negativ ist. In der kommenden Woche legt die Lebensmittelgruppe Zahlen vor und an der Börse wird offenbar auf eine Besserung nach dem extrem schwierigen Jahr gehofft.

Auch Polypeptide (+8,1%) waren unter den grössten Gewinnern zu finden. Bereits am Vortag hatten die Papiere nach Halbjahreszahlen um mehr als 9 Prozent zugelegt.

Derweil wurden Feintool (-4,3%) nach Vorlage der Semesterzahlen verkauft. Der Automobilzulieferer litt weiterhin unter dem schwachen Automarkt und zeigte sich auch mit Blick auf das zweite Halbjahr zurückhaltend.

ls/jb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
07:00 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke auf dem Prüfstand
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’459.82 19.14 BB4SOU
Short 12’688.14 13.99 U80SSU
Short 13’177.94 8.86 B7ZS2U
SMI-Kurs: 11’978.85 13.08.2025 17:30:43
Long 11’464.92 19.61 B74SQU
Long 11’201.97 13.75 B45S7U
Long 10’706.44 8.79 BUFSYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 11’978.85 0.78%
SPI 16’677.64 0.50%
SLI 1’992.55 0.44%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}