Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’655 0.2%  SPI 17’349 0.0%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’177 0.4%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’512 -0.1%  Gold 4’069 0.1%  Bitcoin 69’260 -1.3%  Dollar 0.8071 -0.1%  Öl 62.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
D-Wave Quantum-Aktie im Fokus: Warrant-Deadline bringt Chancen und Unsicherheiten
NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform
Keine Anpassungen: So sieht NVIDIAs Aktien-Portfolio im dritten Quartal aus
Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?
Suche...
Plus500 Depot

SPI 998750 / CH0009987501

17’341.74 Pkt
-0.61 Pkt
0.00 %
11:33:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

24.11.2025 11:31:04

Aktien Schweiz: Nur noch leichtes Plus - Gewinnmitnahmen bei Roche

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag zwar klar höher eröffnet, dann aber bald an Momentum verloren. Der Leitindex SMI hat denn auch die Marke von 12'700 Punkten, die er in einer frühen Phase überwunden hatte, wieder klar unterschritten. Im Handel ist von fehlenden Anschlusskäufen und anhaltender Unsicherheit die Rede. Die anfänglichen deutlichen Avancen wurden vor allem als Fortsetzung der Aufwärtskorrektur vom Freitag gesehen - da waren die Märkte nach schlechtem Start bis Handelsschluss deutlich ins Plus vorgedrungen.

Zur Beruhigung der Lage hatte der Präsident der Fed von New York, John Williams, mit Aussagen zum Thema Zinssenkungen gesorgt. Dies wurde so interpretiert, dass bei der nächsten Fed-Sitzung im Dezember mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet werden kann. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in Sachen Konjunktur und Inflation könnte dies laut Marktteilnehmern allerdings schnell wieder ändern. Für Enttäuschung sorgte ausserdem im Verlauf des Morgens der deutsche Ifo-Index: So hat sich die Unternehmensstimmung im November wieder verschlechtert. "Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 kann jedenfalls kaum die Rede sein", kommentierte ein Ökonom. 

Der Leitindex SMI notiert kurz vor 11 Uhr 0,34 Prozent höher bei 12'676,00 Punkten, dies bei einem Tageshoch von gut 12'712 Stellen. Der 30 Titel umfassende SLI avanciert um 0,43 Prozent auf 2042,10 und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 17'391,28 Zähler. Das Verhältnis aus Gewinnern und Verlierern ist trotz kleinerem Plus noch immer sehr deutlich: aktuell gibt es bei den 30 Blue Chips 24 Gewinner und nur sechs Verlierer.

Grösster Gewinner sind aktuell die Papiere des Vakuumventil-Herstellers VAT (+2,3%), die am Freitag massiv an Terrain eingebüsst hatten.

Dahinter folgen aktuell Sika (+2,2% auf 154,10 Fr.). Hier hat die Citigroup das Rating für den Titel auf 'Buy' erhöht mit einem Kursziel von 180 Franken. Die Titel des Baustoff-Herstellers sind im bisherigen Jahresverlauf die klar schwächste SMI-Aktie mit einem Minus von 30 Prozent. Vor diesem Hintergrund dürfte der Investorentag vom kommenden Donnerstag von grossem Interesse sein.

Dahinter folgen mit Kühne+Nagel (+2,1%), Richemont (+2,0%), Amrize (+1,7%), Holcim (+1,6%) und Logitech (+1,5%) weitere Titel aus den genannten beiden Sektoren. Gesucht sind auch Givaudan (+1,3% auf 3350 Fr.). Hier hat die Deutsche Bank das Rating auf "Buy" von "Hold" hoch und das Kursziel auf 3900 von 3400 Franken erhöht. Der Titel sei aktuell günstiger bewertet als auch schon, meinen die zuständigen Analysen.

Nur leicht freundlich tendieren UBS (+0,2%), nachdem Als-Bundesrat Christoph Blocher eine alte Idee leicht verändert hervorgekramt hat: Die Grossbank soll in zwei separate Institute aufgeteilt werden - eine UBS Schweiz und eine UBS Amerika. Ob eine Aufspaltung so einfach zu bewerkstelligen wäre, müsste sich hingegen noch zeigen. Gewisse Bereiche seien schon sehr voneinander abhängig und es wäre nach der laufenden CS-Integration bereits die zweite grosse Übung, welche das UBS-Management an die Hand nehmen müsste, heisst es denn auch bei Marktbeobachtern.

Etwas Mühe haben heute auch die SMI-Schwergewichte Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,1%) und vor allem Roche GS (-0,8%). Bei letzteren kommt es zu ersten Gewinnmitnahmen, nachdem die Titel die letzten Wochen nach Studienerfolgen nur eine Richtung gekannt hatten und entsprechend klar bester SMI-Wert der letzten vier Wochen sind.

Klar am Schluss der Tabelle stehen derweil Julius Bär (-3,8%) nach einem Geschäftsupdate für die ersten 10 Monate. Die Privatbank hat zwar über den Schätzungen von Analysten abgeschlossen, musste aber nach einer abschliessenden Überprüfung des Kreditbuchs weitere 149 Millionen Franken abschreiben. Diese Abschreibungen seien "überraschend hoch", hiess es etwa bei der ZKB.

Im breiten Markt legen etwa Coltene (+3,3%) erneut klar zu. Bereits am Freitag waren die Titel nach einem positiven Kommentar von Analystenseite deutlich gestiegen. Um die 4 Prozent gewinnen ausserdem die beiden Industriewerte Clariant und Komax.

uh/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

10:29 SMI vor freundlichem Wochenauftakt
07:24 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erholung zum Wochenschluss
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’213.00 19.74 SI0B7U
Short 13’503.28 13.44 BTASKU
Short 13’979.35 8.90 U1CSRU
SMI-Kurs: 12’654.71 24.11.2025 10:36:01
Long 12’178.89 19.59 SEUBOU
Long 11’904.04 13.88 SZDBEU
Long 11’393.33 8.90 SMJBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 47: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
SMI stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 17’348.74 0.04%

finanzen.net News

Datum Titel
10:45 OTS: FedEx - Federal Express Europe Inc. / International tätige kleine und ...
10:34 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Hensoldt auf 90 Euro - 'Equal Weight'
10:34 Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im November überraschend
10:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro
10:09 ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Mercedes-Benz mit 'Buy' wieder auf - Ziel 74 Euro
10:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung zum Wochenauftakt
10:23 Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
09:53 Darum geben die Ölpreise etwas nach
09:52 Umfrage: Mehrheit der US-Bürger gegen Militäreinsatz in Venezuela
09:51 ROUNDUP: Gerinnungshemmer Asundexian doch wieder Hoffnungsträger für Bayer