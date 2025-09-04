Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 1.0%  SPI 17’039 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’697 0.4%  Euro 0.9382 0.1%  EStoxx50 5’332 0.1%  Gold 3’544 -0.5%  Bitcoin 89’001 -0.9%  Dollar 0.8054 0.2%  Öl 66.8 -0.8% 
Top News
Vonovia nach Kursrutsch im Plus: Wende für die Aktie in Sicht?
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
INTERROLL-Aktie im Rallymodus: Übernahme von Sortteq
BKW-Aktie in Grün: Sanierung von Wasserkraftwerk Mühleberg
SMI 998089 / CH0009980894

12’321.11
Pkt
121.11
Pkt
0.99 %
09:50:30
04.09.2025 09:39:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält an - Warten auf US-Daten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag im frühen Geschäft an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt weiter zu. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar uneinheitlich gewesen, aber die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA sorge für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Diese werde durch eine leichte Entspannung am US-Arbeitsmarkt und bei den US-Anleiherenditen unterstützt.

Mit Spannung warteten die Anleger bereits auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am (morgigen) Freitag, heisst es weiter. Bereits am (heutigen) Nachmittag gibt es aber auch noch wichtige Daten aus den USA, nämlich die ADP-Beschäftigungsdaten, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der ISM-Index für den Dienstleistungssektor.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.20 Uhr 0,65 Prozent höher bei 12'279,03 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, gewinnt 0,51 Prozent auf 2009,43 und der breite SPI 0,56 Prozent auf 16'985,01 Zähler hinzu. Im SLI stehen 27 Gewinnern nur vier Verlierer gegenüber.

An der Spitze der Gewinner stehen die PS von Lindt & Sprüngli (+1,5%). Dahinter folgen die Aktien von ABB (+1,4% auf 54,30 Fr.); der Kurs hat ein neues Rekordhoch markiert. Teiber ist am Donnerstag, dass die Citigroup den Titel auf die "positive Catalyst Watch" gesetzt hat.

Der GS von Roche (+1,4%) zieht ebenfalls an. Der Pharmakonzern hat das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten. Die Anteile der Konkurrentin Novartis (+0,5%) hinken etwas hinterher. Nestlé (+0,8%) setzen nach den jüngsten Verlusten im Zusammenhang mit dem abruptem CEO-Wechsel zu einer Gegenbewegung an.

Auf der anderen Seite geben Amrize (-1,2%) nach sowie auch Sandoz (-0,4%), und UBS (-0,2%). Partners Group verlieren 0,8 Prozent. Hier haben JPMorgan und Kepler Cheuvreux das Kursziel gesenkt, aber ihr Rating bei "Overweight" bzw. "Hold" belassen. Bei der Citigroup wird der Asset Manager weiter mit "Neutral" eingestuft.

Aus der zweiten Reihe fallen Dormakaba (+4,8%) positiv auf. Kepler Cheuvreux die Empfehlung auf "Buy" von "Hold" hochgesetzt hat. Interroll (+6,4%) steigen nach der Hochstufung auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" durch die ZKB.

Deutlich tiefer sind dagegen Valiant (-4,5%). Kepler Cheuvreux hat das Rating für die Bankengruppe auf "Reduce" von "Hold" reduziert.

pre/ys

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

09:16 UBS Logo Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
09:12 Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
08:25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
03.09.25 Optionen – die Champions League des Investierens - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
03.09.25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
03.09.25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Rüstungsaktien im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins - Experten bullish auf Rheinmetall
Swiss Life-Aktie verliert: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit Verlusten
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
American Bitcoin startet an der NASDAQ: Aktie verbucht kräftige Gewinne
Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal m Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 12’322.60 1.00%
SPI 17’050.78 0.95%
SLI 2’018.36 0.96%

