Aktien New York: Zinshoffnungen treiben Nasdaq Composite auf Rekordhoch

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen haben die konjunktursensiblen Technologiewerte am Montag an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hiess es am Markt. Eventuell könnte die Fed sogar die Leitzinsen deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite erreichte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch und gewann zuletzt 0,61 Prozent auf 21.832 Punkte. Der enger gefasste Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 23.794 Punkte.

Die Standardwerte-Indizes bewegten sich zum Wochenanfang nur wenig. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 45.337 Punkte nach. Der sehr breit gestreute S&P 500 legte um 0,14 Prozent auf 6.491 Punkte zu./la/nas