Top News
Michelin-Aktie: Konzern kappt 2026er Gewinnerwartungen
Druck auf D-Wave Quantum-Aktie: Warrant-Einlösung belastet den Kurs - Quantum eMotion im Fokus
Netflix kann Gewinn und Umsatz steigern: Netflix-Aktie verliert trotzdem deutlich
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kering-Aktie: Deutlicher Umsatzrückgang bei Gucci-Mutter
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’680.60
Pkt
-54.75
Pkt
-0.81 %
20:26:54
22.10.2025 20:15:36

Aktien New York: Verluste - Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit schwindet

NEW YORK (awp international) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Mittwoch ihre Anfangsverluste ausgeweitet. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Medienbericht zufolge erwägt das Weisse Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,91 Prozent auf 46.495,92 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,13 Prozent auf 6.659,52 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,79 Prozent auf 24.677,91 Punkte nach unten.

Die Papiere von Netflix sackten um knapp zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten ab. Der Videostreaming-Marktführer hatte am Dienstag nach US-Börsenschluss für das dritte Quartal einen unerwartet niedrigen Gewinn je Aktie, aber ein anhaltend gutes Umsatzwachstum von 17 Prozent ausgewiesen.

Netflix nennt inzwischen keine Abonnentenzahlen mehr, weshalb die Erlösentwicklung nun als Hauptindikator für das Geschäftswachstum gilt. Der Experte James Heaney vom Analysehaus Jefferies sprach von durchwachsenen Ergebnissen und bemängelte, dass der fehlende Ausblick auf 2026 für eine gewisse Unsicherheit sorgen könnte. An der aufwärtsgerichteten Anlagestory ändere dies jedoch nichts.

Enttäuschende Quartalsziele von Texas Instruments vom Vorabend sorgten am Mittwoch für einen Kursrückgang von 8,0 Prozent. Der Ausblick des US-Halbleiterkonzerns lege den Schluss nahe, dass im Geschäft mit analogen Halbleitern der zyklische Aufschwung eine Pause einlege, schrieb Analyst Blayne Curtis von Jefferies.

Für die Papiere von Mattel ging es um 3,2 Prozent nach unten. Der Spielzeughersteller hatte für das dritte Quartal Umsatz- und Gewinnzahlen gemeldet, die hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben waren. Grund dafür ist, dass die US-Einzelhändler aufgrund der Unsicherheit über die Zollpolitik von Präsident Donald Trump Bestellungen bei Mattel verzögerten.

GE Vernova sackten zuletzt um knapp fünf Prozent ab. Der Siemens-Energy-Konkurrent hatte eigentlich überzeugende Quartalszahlen vorgelegt, die im vorbörslichen Handel noch für deutliche Gewinne gesorgt hatten.

In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research bemängelte allerdings, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien.

AT&T verloren 2,4 Prozent. Der T-Mobile-US-Rivale hatte ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Gewinn und Neukundenzahlen übertrafen die Erwartungen des Marktes. Der Umsatz im dritten Quartal verfehlte wegen einer grossen Werbekampagne die Vorhersagen von Analysten.

Die Papiere der wichtigsten Telekom-Tochter verloren marktkonforme 1,1 Prozent. T-Mobile US legt am Donnerstag vor dem Start des US-Börsenhandels die Zahlen vor./he/zb

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
09:17 Marktüberblick: Edelmetalle unter Druck
08:32 SMI tritt auf der Stelle
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter aufwärts?
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’145.60 19.26 B02SIU
Short 13’412.26 13.71 QIUBSU
Short 13’912.15 8.85 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’614.43 22.10.2025 17:30:23
Long 12’093.09 19.41 SZPBKU
Long 11’833.56 13.87 SQFBLU
Long 11’324.14 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’682.84 -0.78%

finanzen.net News

Datum Titel
20:20 Russland schränkt Whatsapp und Telegram erneut ein
20:19 Aktien New York: Verluste - Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit schwindet
20:15 Apple könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland entfernen
20:17 Michelin-Aktie: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
20:04 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro - 'Kaufen'
20:00 Merz konkretisiert 'Stadtbild'-Äußerung
19:52 ROUNDUP: Höcke verlangt Entlassung von Thüringens Innenminister
19:51 Klingbeil lässt Verfahren für mehr Soldaten offen
19:27 Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom
19:04 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft