SMI 12'019 -1.0%  SPI 16'709 -1.1%  Dow 45'758 -0.3%  DAX 23'329 -1.8%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5'372 -1.3%  Gold 3'690 0.3%  Bitcoin 91'829 0.1%  Dollar 0.7864 -1.0%  Öl 68.5 1.6% 
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’606.76
Pkt
-8.52
Pkt
-0.13 %
22:44:58
16.09.2025 22:30:36

Aktien New York Schluss: Rekordrally stockt vor Zinsentscheid der Fed

NEW YORK (awp international) - Vor der anstehenden Zinsentscheidung der Notenbank Fed ist die Rekordrally am US-Aktienmarkt ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Höchststände, doch letztlich liess der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet.

Der S&P 500 verlor am Ende 0,13 Prozent auf 6.606,76 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,27 Prozent auf 45.757,90 Punkte nach.

Die Fed werde sich aller Voraussicht nach den Spekulationen sowie den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten beugen und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, mit einer Randwahrscheinlichkeit für einen noch grösseren Schritt um 0,50 Punkte, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Spannend sei vor allem der weitere Zinspfad, also ob die Notenbank auf einen kontinuierlichen Zinssenkungszyklus einschwenke oder nicht. Viele der jüngst von den Anlegern aufgebauten spekulativen Positionen seien nur dann gewinnbringend, wenn die Fed nicht allzu restriktiv klinge.

Robuste Konjunkturdaten aber bestärkten die Skeptiker am Markt in ihrer Auffassung, dass die Fed die Leitzinsen in Zukunft nicht allzu aggressiv senken dürfte. Die Umsätze im Einzelhandel waren im August stärker als erwartet gestiegen. "Ungeachtet der verschlechterten Konsumentenstimmung haben die Verbraucher mehr ausgegeben als einen Monat zuvor", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Besonders an der Technologie-Börse Nasdaq hat die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik zuletzt für grosse Euphorie gesorgt. Denn wenn die Zinsen sinken, steigt der heutige Wert der erhofften hohen Erträge der Technologieunternehmen in der Zukunft.

Die Chart-Experten von Index Radar warnten, die jüngste Kursrally bei den Technologiewerten werde nur von wenigen Giganten getragen. Etwa die Hälfte der Indexmitglieder stecke seit Beginn der jüngsten Gewinnserie im Minus. Auch im S&P 500 hätten zuletzt an den meisten Tagen die Verlierer überwogen.

Bei den Unternehmen büssten Aktien der New York Times 1,6 Prozent ein. Präsident Donald Trump hatte eine Milliardenklage wegen Verleumdung gegen die Zeitung und mehrere ihrer Journalisten eingereicht. Trump wirft ihnen vor, ihn vor der Präsidentschaftswahl 2024 "absichtlich und böswillig" diffamiert zu haben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Die "New York Times" wies die Klage als unbegründet zurück.

Der Schokoladenherstellers Hershey profitierte von einer doppelten Hochstufung durch Goldman Sachs von "Sell" auf "Buy". Die Experten hatten in ihrer Studie die positive Entwicklung der Marktanteile hervorgehoben. Die Papiere von Hershey stiegen um 4,3 Prozent.

Um gar 39 Prozent in die Höhe schnellten die Anteilsscheine von Webtoon Entertainment . Die Plattform für Webcomics und Walt Disney hatten Details ihrer geplanten Zusammenarbeit bekannt gegeben. So bringt der Medienriese alle seine bekannten Comics etwa aus dem Star-Wars- und Marvel-Universum auf einer neuen digitalen Plattform und App zusammen. Zudem kündigte Walt Disney an, sich mit zwei Prozent an Webtoon Entertainment beteiligen zu wollen. Die Papiere von Walt Disney gaben leicht nach./la/nas

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

