Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9132 0.4%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’408 -2.2%  Bitcoin 55’734 4.3%  Dollar 0.7863 -0.1%  Öl 100.5 -8.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VNET Group-Aktie im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’581.00
Pkt
74.52
Pkt
1.15 %
22:11:38
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

23.03.2026 21:15:36

Aktien New York Schluss: Kurse erholt - Trump setzt Iran-Drohung aus

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.

Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon, äusserte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.

Die zuletzt vom Ölpreis stark angetriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben mit dem wieder fallenden Ölpreis zunächst nach, drehten anschliessend aber wieder ins Plus. Anleger nutzten hier schon geringe Kursverluste zum Einstieg.

Erleichtert zeigten sich die Anleger bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines und Delta Air Lines verteuerten sich um 3,6 und 2,7 Prozent. Papiere von United Airlines stiegen um 4,5 Prozent.

Eine Erholung gab es auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Tech-Riesen der USA an, die sogenannten Glorreichen Sieben. Deren Kursgewinne reichten bis zu 3,5 Prozent für Tesla . Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, der Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab.

Papiere von Estee Lauder sackten um fast 8 Prozent ab auf ein Tief seit vergangenem Sommer. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge will der Kosmetikkonzern mit der spanischen Mode- und Kosmetikgruppe Puig zusammengehen. Puig bestätigte Verhandlungen mit Estee Lauder./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

12:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Zinsen rauf, Gold runter
09:06 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
09:05 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
08:14 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trump verkündet Angriffsaussetzung: SMI & DAX beenden Handel weit im Plus -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold, Öl & Co. in KW 12: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
DroneShield-Aktie im freien Fall: Kapitalerhöhung und Radar-Offensive
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bayer-Aktie reagiert positiv auf Innovationen in Japan
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’581.00 1.15%