Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’338 0.1%  Bitcoin 69’945 3.0%  Dollar 0.7956 0.2%  Öl 60.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526NVIDIA994529Tesla11448018Swiss Re12688156Alphabet A29798540Zurich Insurance1107539
Top News
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Geldmarkt-ETFs: Funktionsweise, Chancen und Risiken
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’834.50
Pkt
59.74
Pkt
0.88 %
22:20:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.12.2025 22:30:36

Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte.

Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Im Blick stand obendrein der grosse Verfall an den Derivatebörsen. An diesem Handelstag liefen nach Schätzungen der Citigroup an Aktien, Indizes und Futures gekoppelte Kontrakte mit einem rekordhohen Nomialwert von 7,1 Billionen US-Dollar aus. Für langfristig orientierte Anleger war dies trotz teils verfallsbedingter Schwankungen in Einzelwerten und Indizes aber nicht relevant.

Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,38 Prozent auf 48.134,89 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Grossteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verloren und dann überwiegend geschwächelt hatte. Sein Verlust der vergangenen fünf Handelstage beträgt 0,7 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 6.834,50 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte ebenfalls weiter auf. Er stieg um 1,31 Prozent auf 25.346,18 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf um 0,6 Prozent zugelegt.

Unter den Einzelwerten standen Nike und Fedex mit ihren Quartalsberichten im Blick. Der Sportartikelhersteller schnitt im zweiten Geschäftsquartal überraschend stark ab, doch die Aussichten trüben sich ein. Die Aktie büsste am Dow-Ende 10,5 Prozent ein. Fedex gewannen 0,6 Prozent. Der Logistikkonzern schnitt überraschend gut ab und hob die Geschäftsjahresziele 2025/26 an.

Pharmaunternehmen und Krankenversicherer rückten im späteren Handelsverlauf in den Blick. Präsident Donald Trump schloss mit weiteren Arzneimittelherstellern Vereinbarungen über Preissenkungen im Zusammenhang mit dem Medicaid-Programm. Im Gegenzug werden angedrohten Zölle auf Produkte der betroffenen Pharmaunternehmen für drei Jahre ausgesetzt. Die Aktien von Merck , Amgen , Bristol-Myers Squibb und Gilead Sciences , die zu diesen Pharmaherstellern zählen, legten zwischen 0,4 und 2,3 Prozent zu.

Krankenversicherungsunternehmen gerieten dagegen unter Druck, denn Trump sagte, er wolle sie in Kürze zu Gesprächen einladen. Dabei soll es ebenfalls um Kostensenkungen gehen, und zwar für Amerikaner, deren Versicherungsbeiträge nach dem Auslaufen von Obamacare-Subventionen zum Jahresende steigen werden. UnitedHealth gaben daraufhin ihre Gewinne ab und verloren 0,2 Prozent. Cigna Group und Humana drehten in die Verlustzone und verloren bis zu 0,8 Prozent.

Micron und Lam Research kletterten in Rekordhöhen, während sich AMD und Nvidia etwas weiter von ihren jüngsten Verlusten erholten. Der Speicherchiphersteller Micron hatte tags zuvor von seinem Quartalsbericht und vor allem einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel profitiert. Dabei hatte das Unternehmen auf Bedürfnisse von Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren verwiesen.

Um 6,6 Prozent sprangen Oracle nach oben. Ein Händler verwies auf Medienberichte über eine Vereinbarung, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform Tiktok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäss auch der US-Softwarekonzern gehören.

Medline stiegen zeitweise bis knapp unter 44 Dollar. Die Aktie des Medizinprodukte-Herstellers war am Mittwoch an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis hatte bei 29 Dollar gelegen./ck/nas

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:45 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
10:57 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
09:16 Das Rekordhoch im Blick
07:30 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
07:02 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’687.65 19.90 SD4B8U
Short 13’977.62 13.68 SW5BQU
Short 14’482.96 8.94 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’171.85 19.12.2025 17:30:54
Long 12’605.59 19.61 SRWBTU
Long 12’330.94 13.83 S9VBDU
Long 11’793.69 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie springt an: Institutionelle Beteiligung im Fokus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 51/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 51/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’834.50 0.88%

finanzen.net News

Datum Titel
22:39 Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter
22:19 Aktien New York Schluss: Erholung hält an - großer Verfall mit Rekordvolumen
22:04 ROUNDUP: Frankreich scheitert mit Antrag auf Shein-Blockade - Berufung geplant
22:01 ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
22:01 ROUNDUP: Bund bestellt 200 Schützenpanzer und 84 Radhaubitzen
21:36 Merz zu Ukraine-Kredit: 'Diese Lösung ist sogar besser'
21:02 Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
20:51 Rubio über Ukraine-Gespräche: Noch einen langen Weg vor uns
20:48 Devisen: Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau