S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
12.02.2026 15:42:36
Aktien New York: Indizes im Plus
NEW YORK (awp international) - Nach drei Handelstagen mit nur geringfügigen Bewegungen hat der New Yorker Aktienmarkt zum Start am Donnerstag moderate Gewinne verbucht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg wenige Minuten nach dem Auftakt um 0,53 Prozent auf 50.389 Punkte.
Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 legte um 0,27 Prozent auf 25.270 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,38 Prozent auf 6.968 Zähler an.
Der US-Aktienmarkt bewegt sich auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern./ajx/he
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’958.15
|0.24%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester - vorübergehend neues Hoch -- DAX im Plus - über 25'000 Punkten -- Wall Street eröffnet höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im Plus. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen starten fester in den Handel. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.